بطولة إفريقيا.. منتخب اليد يحقق الأهم في شوطه الأول أمام أنغولا

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد، الشوط الأول، من مواجهته لنظيره الأنغولي، لصالحه، بنتيجة 14-10 في ثاني وآخر لقاءات الدور الرئيسي، من بطولة إفريقيا، الجارية حاليا بمدينة “كيغالي” الرواندية، في الفترة ما بين الـ 21 والـ 31 جانفي الجاري.

ووجد رفقاء أيوب عبدي، صعوبات كبيرة، في المرحلة الأولى من المواجهة التي يحتاجون الفوز فيها بفارق 3 أهداف فأكثر، من أجل العبور إلى نصف النهائي وضمان رسميا التأهل إلى مونديال 2027. بعد الهزيمة في اللقاء الأول أمام مصر.

وبعد مرور 15 دقيقة عن المرحلة الأولى، تأخر “الخضر” بفارق هدف وحيد. بنتيجة 7-8 لصالح الفريق الأنغولي، قبل أن يتقدموا بنتيجة 10-9 بحلول الدقيقة الـ 20. ووصل الفارق إلى 3 أهداف عند الدقيقة 23، التي أشارت لتقدم الجزائر بنتيجة 12-9.

وشهدت الدقائق الأخيرة، من الشوط الأول تنافسا شديدا بين العناصر الوطنية ونظيرتها الأنغولية. إلا أن الواقعية كانت من جانب رفقاء الحارس المتألق بوزيان، الذين انهوا النصف الأول لصالحهم بفارق 4 أهداف (14-10).