بطولة إفريقيا.. منتخب اليد يحقق ثاني انتصار ويتأهل إلى الدور الرئيسي

حقق المنتخب الوطني، لكرة اليد، اليوم السبت، انتصارا متوقعا أمام نظيره الزامبي، في ثالث وآخر لقاءات دور المجموعات لبطولة إفريقيا 2026.

وحسم “الخضر” المواجهة لصالحهم بنتيجة 37-21، بعدما كانوا قد أنهوا مرحلتها الأولى بتقدم بنتيجة 19-9، ليتأهلوا بذلك، إلى الدور الرئيسي، من المنافسة القارية الجارية بـ”كيغالي” الرواندية.

ودشن المنتخب النسخة الـ 27 من بطولة إفريقيا، المستمرة إلى غاية الـ 31 جانفي الجاري. بهزيمة مفاجئة يوم الـ 21 من الشهر ذاته، أمام نيجيريا، بواقع 25-23.

قبل أن يصححوا المشوار بانتصار كبير على البلد المضيف، رواندا، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى. بنتيجة 46-25، ليؤكدوا صحوتهم بانتصار جديد، اليوم، أمام زامبيا بنتيجة 37-21.

وتأمل الجماهير الجزائرية في أن يرتفع نسق لاعبي “الخضر” بتوالي المواجهات والوصول إلى ابعد محطة، ولما لا تنشيط النهائي. على غرار ما حدث في نسخة 2024، التي انهزم فيها المنتخب أمام نظيره المصري.

يشار إلى أن الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني، صاحب الـ 7 كؤوس إفريقية في “كان 2026”. خلف تونس بـ 10 ألقاب ومصر بـ 9 ألقاب، سيكون انتزاع بطاقة التأهل إلى بطولة العالم 2027. المقررة بألمانيا ما بين الـ 13 والـ 31 جانفي 2027.