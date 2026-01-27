بطولة إفريقيا.. منتخب اليد يضع قدما في نصف النهائي

وضع المنتخب الوطني لكرة اليد، قدما في نصف نهائي بطولة إفريقيا، الجارية وقائعها بـ”كيغالي” الرواندية، والمؤهل إلى بطولة العالم المقررة بألمانيا، في الفترة ما بين الـ 13- والـ 31 جانفي 2027.

وذلك، عقب فوزه اليوم الثلاثاء، على منتخب أنغولا، بنتيجة 27-22. في مباراة خاضتها العناصر الوطنية، تحت ضغط الفوز بفارق 3 أهداف وأكثر. من أجل الحفاظ على آمالهم في بلوغ نصف النهائي والمونديال.

وعقب هذا الفوز، ينتظر أشبال المدرب صالح بوشكريو، نتيجة المباراة الأخرى بين مصر ونيجيريا، من أجل بلوغ المربع الذهبي المؤهل مباشرة إلى كأس العالم.

ويحتاج المنتخب الوطني لفوز مصر. التي تأهلت مسبقا إلى نصف النهائي من أجل مرافقتها. بفارق الأهداف عن أنغولا ونيجيريا، التي تسعى لتحقيق المعجزة ولو بالتعادل الذي يرفع رصيدها إلى 3 نقاط في وصافة الدور الرئيسي.

وبالعودة إلى مباراة “الخضر” وأنغولا، فقد شهدت في مرحلتها الأولى، ندية كبيرة، وانتهى النصف الأول لصالح المنتخب الوطني، بنتيجة 14-10.

ولم تخلو المرحلة الثانية من الإثارة والتنافس، أمام منتخب أنغولي. كان يحتاج لهزيمة بفارق يقل عن 3 أهداف، ليقتطع تأشيرة نصف نهائي الـ”كان”.

وفي أول 10 دقائق من المرحلة الثانية، نجح منتخب أنغولا. في تقليص الفارق واصبحت النتيجة 17-15 لصالح “الخضر”. قبل أن يتعادل المنتخبان في الدقيقة الـ 12 بنتيجة 17- 17.

قبل أن يستعيد المنتخب تقدمه بحلول الدقيقة 17، بنتيجة 21-17. واستمر التقدم في الدقيقة 26 بنتيجة 26-21، قبل أن ينتهي اللقاء بتفوق “الخضر” بنتيجة 27-22.