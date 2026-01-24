بطولة إفريقيا.. منتخب اليد ينهي شوطه الأول متفوقا على زامبيا

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد، شوطه الأول من مواجهته لنظيره الزامبي اليوم السبت، لحساب الجولة الـ 3 من دور مجموعات بطولة إفريقيا، الجارية وقائعها بـ “كيغالي” الرواندية، متفوقا بفارق 10 أهداف.

ولم يدخل “السباعي” الجزائري، جيدا في المرحلة الأولى، وتأخر بهدفين نظيفين في دقائقها الأولى. قبل أن يستعيد توازنه سريعا ويسطير على مجريات اللعب لينهي الشوط الأول، لصالحه بنتيجة 19-9.

وكان المنتخب الوطني، قد تعرض لهزيمة قاسية في افتتاح مشواره ضمن الدورة التي انطلقت يوم الـ 21 جانفي وتستمر إلى الـ 31 من الشهر ذاته. على يد نيجيريا بنتيجة 25-23.

قبل أن يستعيد أشبال صالح بوشكريو، توازنهم في الجولة الثانية. بتحقيق انتصار كبير أمام البلد المضيف رواندا، بواقع 46 مقابل 25.