بطولة إفريقيا.. منتخب كرة اليد يسقط أمام نيجيريا

انقاذ المنتخب الوطني لكرة اليد، لهزيمة مفاجأة اليوم الأربعاء، في افتتاح مشواره ضمن بطولة إفريقيا، الجارية وقائعها بـ “كيغالي” الرواندية.

وعجز السباعي الجزائر، في المرحلة الثانية، عن تعويض تأخره بنتيجة 16-13 في الشوط الثاني. لتنتهي المواجهة بتفوق منتخب نيجيريا بـ 25-23 لصالح نيجيريا، وهي النتيجة لم يكن يتوقعها أشد المتشائمين.

ودخل المنتخب الوطني النسخة الـ 27 من بطولة إفريقيا، التي انطلقت اليوم الـ 21 جانفي وتستمر إلى الـ 31 من الشهر ذاته، في ثوب أحد أبرز المرشحين، بعد تنشيطه نهائي نسخة 2024. إلا أنه اصطدم بواقعية “النسور النيجيرية”.

يشار إلى أن المنتخب الوطني، سيواجه غدا البلد المنظم رواندا، قبل ملاقاة زامبيا يوم السبت القادم. في الجولة الـ 3 والأخيرة من دور المجموعات.