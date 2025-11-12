بطولة إفريقيا 2026.. المنتخب الوطني لكرة اليد في المستوى الأول للقرعة

وُضع المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد في المستوى الأول رفقة أبرز المنتخبات الإفريقية، استعداداً للبطولة الإفريقية السابعة والعشرين للأمم، فئة الأكابر رجال، المقررة إقامتها في رواندا عام 2026.

وستسحب قرعة البطولة الإفريقية للأمم هذا الجمعة (14 نوفمبر).

وحسب ما أعلنته الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، فقد تم توزيع المنتخبات المشاركة إلى أربعة مستويات، حيث ضم المستوى الأول كلاً من الجزائر، مصر، تونس، والرأس الأخضر. بينما جاء في المستوى الثاني كل من غينيا، المغرب، أنغولا، ونيجيريا.

أما المستوى الثالث فضم الكاميرون، الغابون، الكونغو، ورواندا، في حين تواجدت منتخبات بنين، كينيا، زامبيا، وأوغندا في المستوى الرابع.

وتعد البطولة المرتقبة واحدة من أقوى المنافسات القارية. حيث يتوقع أن تشهد مواجهات مثيرة بين كبار المنتخبات الإفريقية، في سباق نحو التتويج باللقب القاري.

ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة قريباً لتحديد المجموعات والمسار الذي سيسلكه كل منتخب نحو النهائي.