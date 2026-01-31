بطولة افريقيا.. منتخب كرة اليد يفشل في خطف المركز الثالث

فشل المنتخب الوطني لكرة اليد، في خطف المركز الثالث، بالبطولة الإفريقية للأمم الجارية وقائعها بمدينة “كيغالي” الرواندية، خلال الفترة الممتدة بين الـ 21 والـ 31 جانفي الجاري.

وخسر “الخضر” لكرة اليد، في المباراة الترتيبية للمركزين الثالث والرابع، اليوم السبت، أمام منتخب الرأس الأخضر.

وانتهت المرحلة الأولى بالتعال بنتيجة 16-16، غير أن أشبال المدرب صالح بوشكريو، انهاروا كليا في الثانية، وانهزموا في الأخير، بنتيجة 23-29.

ومن دون شك، فإن الحصيلة المحققة في “كان 2026” ستدفع الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، إلى مراجعة العديد من النقاط، لاسيما وأن الرهان كان بتوصية من السلطات العليا، إعادة اليد الجزائرية الى مكانتها الحقيقية.