بطولة العالم للسباحة.. مليح تقصى من سباق 50 متر فراشة

أقصيت السباحة الجزائرية أمال مليح، من سباق 50 متر فراشة، ضمن بطولة العالم للسباحة الجارية بمدينة بودابست بالمجر.

وشارطت مليح، في تصفيات المجموعة الثالثة لسباق 50 متر فراسة، أين اكتفت بالمركز العاشرة، ما حرمها من بلوغ الدور المقبل.

وسجلت السباحة الجزائرية، في هذا السباقن توقيت قدره (27 ثانية، و57ج.م)، فيما عاد المركز الأول للكندية انغريد ويلم، بتوقيت (26 ثانية، 36ج.م).

وستشارك أمال مليح، يوم السبت المقبل، في سباق المجموعة الثانية لـ 50متر سباحة حرة، والتي تمتلك رقمه القياسي الوطني.