بطولة القسم الثاني.. نتائج الجولة الخامسة

حقق فريق أمل الأربعاء ظهيرة اليوم الخميس فوزا ساحقا أمام فريق شبيبة بجاية برباعية كاملة في إطار الجولة الخامسة من القسم الثاني “وسط”.
فيما عد فريق رائد القبة بتعادل ثمين بنتيجة 2-2 أمام فريق إتحاد الأخضرية، في حين تعثر إتحاد البليدة في عقر داره أمام ضيفه نجم بن عكنون
نتائج الجولة 05 للرابطة الثانية -وسط
إتحاد البليدة 0 – نجم بن عكنون 1
إتحاد الأخضرية 2 – رائد القبة 2
أمل الأربعاء 4 – شبيبة بجاية 0
أمل بوسعادة 4 – شباب بني ثور 2
مولودية بجاية 1 – وفاق مسيلة 0
إتحاد الحراش 0- وداد بوفاريك 0
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