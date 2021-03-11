بطولة القسم الثاني.. نتائج الجولة الخامسة

حقق فريق أمل الأربعاء ظهيرة اليوم الخميس فوزا ساحقا أمام فريق شبيبة بجاية برباعية كاملة في إطار الجولة الخامسة من القسم الثاني “وسط”.

فيما عد فريق رائد القبة بتعادل ثمين بنتيجة 2-2 أمام فريق إتحاد الأخضرية، في حين تعثر إتحاد البليدة في عقر داره أمام ضيفه نجم بن عكنون

نتائج الجولة 05 للرابطة الثانية -وسط

إتحاد البليدة 0 – نجم بن عكنون 1

إتحاد الأخضرية 2 – رائد القبة 2

أمل الأربعاء 4 – شبيبة بجاية 0

أمل بوسعادة 4 – شباب بني ثور 2

مولودية بجاية 1 – وفاق مسيلة 0

إتحاد الحراش 0- وداد بوفاريك 0

نتائج الجولة 05 للرابطة الثانية – شرق

جمعية الخروب 2/ شباب أوراس باتنة 1

مولودية باتنة 1 / نادي التلاغمة 0

إتحاد الشاوية 0 / دفاع تاجنانت 01

هلال شلغوم العيد 2 / إتحاد خنشلة 2

شباب أولاد جلال 0 / مولودية قسنطينة 1

إتحاد عنابة 1 / مولودية العلمة 0

القسم الثاني هواة غرب (الجولة 5)

مستقبل وادي سلي 1/2 شباب وادي رهيو

مولودية سعيدة 1/3 صفاء خميس مليانة

جيل عين الدفلى 1/1 جمعية وهران

اتحاد الكرمة 2/2 أولمبي أرزيو

شباب عين تيموشنت 0/0 شبيبة تيارت

شباب عين وسارة – اتحاد الرمشي (غدا الجمعة)