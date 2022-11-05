بطولة فرنسا الشتوية.. صيود يحطم الرقم القياسي الجزائري لسباقي 100م و200 متر

تمكن السباح الجزائري جواد صيود، من تسجيل رقمين قياسيين وطنيين، في بطولة فرنسا المفتوحة بالحوض الصغير، الجارية بفرنسا.

وسجل صيود توقيت قدره 54ثا و13ج، في سباق 100 متر أربع سباحات، احتل من خلال المركز الثاني، بعد الفرنسي ماكسيم غروسي (51ثا، 49ج).

كما حطم السباح الجزائري الرقم القياسي الوطني لسباق 200 متر على الصدر، بتوقيت قدره 2د، 9ثا، 44ج.

ويواصل جواد صيود، المنافسة ضمن البطولة الفرنسية الجارية بمدينة شارتر، المؤهلة للبطولة العالمية ملبورن الأسترالية المقررة في ديسمبر 2022.