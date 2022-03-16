بطولة لوناف..المنتخب الوطني يتعادل أمام نظيره المغربي

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الأربعاء، أمام نظيره المغربي، في ثاني مباراة من بطولة لوناف الجائرية بالجزائر.

وأنهى أشبال المدرب أرزقي رمان، الشوط الاول من هذه المواجهة دون أهداف، من كلا الجانبين.

كما عجز منتخبنا المنتخب عن هز الشباك طيلة دقائق الشوط الثاني، وفي المقابل تمكن من المحافظة على عذرية شباكه.

وبهذا أصبح في رصيد منتخبنا الوطني لأقل من 17 عاما، أربعة نقاط من مبارتين، فيما حصد المنتخب المغربي نقطة واحدة، من مباراة واحدة.