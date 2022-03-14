بطولة لوناف.. المنتخب الوطني يفتتح مشواره بفوز على حساب ليبيا

افتتح المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، مشواره في بطولة لوناف، الجارية بالجزائر، بفوز على حساب نظيره الليبي.

وتمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ39، عن طريق اللاعب جبريل بهلولي.

كما تمكن أشبال رزقي رمان، من الحفاظ على هذه النتيجة إلى غاية صافرة النهاية، محققين بذلك الفوز بالمباراة.

يذكر أن دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 عاما، والجارية بالجزائر، ستدوم إلى غاية 24 مارس الجاري