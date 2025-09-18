بطولة العالم.. الاتحاد الجزائري يوضح سبب إقصاء مولا من نصف النهائي

أصدر الاتحاد الجزائري لألعاب القوى بيانًا رسميًا عبّر من خلاله رئيسه وأعضاء المكتب التنفيذي عن خالص تمنياتهم بالشفاء العاجل للعداء الدولي سليمان مولا.

وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، يوم أمس الأربعاء، قبل سباق التصفيات الأولى من نصف نهائي 800 متر، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

وفشل مولا في التصفيات الثانية لنصف النهائي، بعد حلوله في المركز الثامن، بتوقيت قدره 1:46.82. منهيًا مشاركته في البطولة عند هذا الدور،

وجاء في بيان الاتحاد الجزائري لألعاب القوى أن الأسرة الرياضية تتابع باهتمام الوضع الصحي لبطل الجزائر وإفريقيا في سباقات المسافات المتوسطة. متضرعة إلى الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود في أقرب وقت إلى ميادين المنافسة لمواصلة تشريف الألوان الوطنية.