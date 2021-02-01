بطّالون يحتجزون حافلة لنقل عمّال “سوناطراك” في تڤرت

احتجاجا على عدم إيجاد حلول في ملف الشغل

قامت، صبيحة أمس، مجموعة من الشباب البطال، بالاحتجاج أمام مقر الوكالة المحلية للتشغيل في تڤرت، حيث اعترضوا طريق حافلة لنقل عمال شركة “سوناطراك” وقاموا باحتجازها احتجاجا على عدم إيجاد حلول في ملف الشغل وطريقة التوظيف في الشركات البترولية والمؤسسات العمومية على مستوى الولاية المنتدبة تڤرت، مطالبين برحيل مدير الوكالة وكشف اللبس والغموض عن ملف الشغل، حيث طالبوا الوالي بالتدخل قصد فتح تحقيق في ملف التشغيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الوعود الكاذبة والتراكمات، لا سيما وأن أزيد من ١٠٠ شركة نفطية بدأت الاستغلال على تراب الولاية في السنوات الأخيرة، غير أن توظيف أبناء المنطقة لم يتجاوز 40 من المئة فقط، حسب تصريحات المحتجين، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج من جديد، علما بأنه خلال الأسبوع الماضي، قام هؤلاء المحتجون بالاحتجاج أمام المقاطعة الإدارية تڤرت، لنفس الأسباب، لكن من دون جدوى – حسبهم -، وهو ما دفع بهم إلى الاحتجاج من جديد ومطالبة الوالي هذه المرة بالتدخل من أجل إيجاد طريقة جديدة لتسيير ملف التشغيل على مستوى الولاية.