بطّالون يهدّدون بوضع حدّ لحياتهم جماعيًا في حاسي مسعود

عقب سلسلة من الإحتجاجات أمام المؤسسات البترولية وتنظيم مسيرات سلمية في شوارع مدينة حاسي مسعود، لمطالبة المسؤولين بضرورة توفير مناصب شغل قارة في المؤسسات البترولية.

وبعد فشل مساعي بطالي المنطقة في الحصول على مناصب عمل تخرجهم من دائرة البطالة، وتدمجهم في الحياة الإجتماعية، صعد عدد من المعنيين، مساء أمس الأحد، فوق سطح مقر البلدية وسط المدينة، وهددوا بتنفيذ عملية إنتحار جماعي ما لم تنظر الجهات المعنية في ملف التشغيل ودفعه نحو توفير مناصب شغل لأبناء المدينة، التي تحتضن الآلاف من المؤسسات التي توفر أسبوعيًا مئات مناصب الشغل، والتي لم يظفر منها البطالون إلا بالوعود، التي لم تتحقق على أرض الواقع، بل ظلت تتكرر في كل المناسبات كمسكنات لغضب البطالين، مما يدل على وجود محسوبية في تسيير ملف التشغيل بمنح فرصة الحصول على منصب عمل من دون إحترام المعايير والمقاييس المعتمدة في تسجيل البطالين في مكاتب التشغيل.