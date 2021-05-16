بطّال ينتحر حرقا بسبب ظروفه الاجتماعية في أم البواقي

الضحية أعزب وبطّال يقطن في بلدية “الضلعة”

وضع، مساء أول أمس، شاب أعزب وبطّال يدعى “ح.طارق”، البالغ من العمر 34 سنة، حدا لحياته انتحارا، من خلال صعوده عمودا كهربائيا ذي الضغط العالي الممون للمناطق الريفية، والواقع بالقرب من الملعب البلدي في طريق “الشريعة” ببلدية “الضلعة” في ولاية أم البواقي، ثم قام بملامسة كوابل الكهرباء، مما أدى إلى إصابته بصعقة كهربائية أسقطته أرضا، متأثرا بحروق خطيرة في أنحاء جسمه، علاوة على إصابته بكسور عقب سقوطه من العمود.

وحسب مصادر “النهار“، فإن الضحية يعاني من ظروف اجتماعية قاسية، لا سيما وأنه من دون عمل.

جثة الضحية تم نقلها إلى العيادة متعددة الخدمات في “الضلعة”، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى “محمد بوحفص” بمسكيانة لفحصها وتحديد أسباب الوفاة، وبالموازاة مع ذلك، فتحت أجهزة الأمن لدائرة “الضلعة” تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الحادثة المؤلمة.