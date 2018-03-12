«بعاعش» وديدان في وجبات طلبة الجامعة في باتنة

الحادثة خلّفت احتجاجات وغلقا لمقر إدارة الإقامة الجامعية ألف سرير

قال المحتجون في بيان احتجاجي، تحوز «النهار» على نسخة منه، إن مسؤولي الإقامة يغلقون في كل مرة كل أبواب الحوار من خلال الاستهانة بمطالب الطلبة وانشغالاتهم المتعلقة بتحسين الوجبات كمّا ونوعا.

وضرورة الوقوف على نظافة المطعم، مع سد النقائص المسجّلة على مستوى العيادة، وأكثر ما أغضب هؤلاء الطلبة في حديثهم إلى «النهار»، وجود الحشرات والديدان في الوجبات المقدّمة في فترتي الغداء والعشاء، يومي الأربعاء والخميس الفارطين، مستدلّين بصور وشريط فيديو، تحصلت «النهار» على نسخة منهم، حيث طالب هؤلاء بتدخل المدير الولائي مع فتح تحقيق في الموضوع.

إضافة إلى ذلك، فقد طرح المحتجون العديد من الانشغالات، على غرار النقص في الأدوية على مستوى العيادة، مطالبين بتوفيرها وتوفير المناوبة الليلية وكذا سيارة إسعاف، كما أصرّ هؤلاء على مطلبهم المتعلق بزيادة أعوان الأمن وحافلات النقل التي أصبح عددها لا يفي بالغرض المطلوب، مقارنة بالزيادة المعتبرة في عدد الطلبة خلال الموسم الجامعي الجاري.

جدير بالذكر، أن هؤلاء الطلبة كانوا قد شنوا احتجاجهم منذ صبيحة الأربعاء الفارط، قبل تأزم الأوضاع باكتشافهم للحشرات في الوجبات المقدمة على مستوى المطعم، وهو ما جعلهم يدخلون في احتجاج مفتوح طالبوا من خلاله بإيفاد لجنة تحقيق في أقرب الآجال.

بدورها «النهار» اتصلت، أمس، بمدير الإقامة الجامعية 1000 سرير ببريكة، العڤون رابح، من أجل نقل رده، والذي نفى جملة وتفصيلا وجود حشرات في الوجبات، مؤكدا أن اللجنة الصحية تقوم بعملية المراقبة كل أسبوع، وبخصوص باقي المطالب، فقد أضاف محدّثنا أن توفير سيارة إسعاف هي من صلاحيات الديوان، كما أن الزيادة في عدد الحافلات وأعوان الأمن تعتبر من مهام مديرية الخدمات الجامعية، مؤكدا أن الأدوية متوفرة بشكل كافي في عيادة الإقامة.