بعبارات مؤثرة.. إدارة شبيبة القبائل تودع لاعبها السابق جمال مناد

تقدمت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم السبت، بالتعازي في وفاة لاعبها السابق والدولي الجزائري والمدرب، جمال مناد.

والذي وافته المنية، صبيحة اليوم إثر معاناته من مرض عضال، عن عمر ناهز الـ65 سنة.

ونشرت إدارة “الكناري” بيانا، تقدمت من خلاله بالتعازي لعائلة الفقيد وكل الأسرة الرياضية الجزائرية. والذي جاء على النحو التالي:”غادرنا إلى دار البقاء جمال مناد، أحد أبرز الفاعلين في كرة القدم الجزائرية والقارية، في هدوء وتواضع، كما عاش دائمًا. لقد كان رجل مبادئ ومحترفًا حتى النخاع، وفرض الاحترام في كل الأدوار التي شغلها، سواء كلاعب، أو كقائد، أو كمدرب، أو كمسير. في شبيبة القبائل كما في المنتخب الوطني، حصد الألقاب والبطولات، وكان مثالًا للروح الجماعية”.

وأضاف بيان الشبيبة مشيدا بمسيرة الراحل رحمه الله:” نقش جمال مناد اسمه بأحرف من ذهب في عالم الرياضة، وهو اليوم ينضم إلى سجل الأساطير. لقد جسّد مزيجًا فريدًا من الموهبة والعمل الجاد والمثابرة والانضباط. عاش بين أهله ومحبيه، وحافظ على تواضعه وبساطته، وظل مثالًا للطيبة والكرم. كان جمال نموذجًا يحتذى به في الكرامة والالتزام، وألهم الاحترام والإعجاب من قبل أنصار ناديه شبيبة القبائل، ومن جماهير المنتخب الوطني على حد سواء. لقد صنعت منه وفاؤه وتفانيه وروحه التضحية شخصية محبوبة من الجميع، خاصة من أولئك الذين يشتركون في شغف كرة القدم”.

وختمت إدارة شبيبة القبائل، ممثلة برئيس مجلس الإدارة، الهادي ولد علي:”أتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلته في هذا الظرف الأليم، حيث فقدت الجزائر أحد أبرز رياضييها. رحم الله جمال مناد وأسكنه فسيح جناته. وأدعو الشباب الرياضيين إلى استلهام الدروس من مسيرته وقيمه النبيلة”.