بعثات تفتيشية لمديريات المصالح الفلاحية وتعاونيات الحبوب بداية من اليوم

يخضع إطارات مديريات المصالح الفلاحية ونظرائهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة بداية من اليوم الثلاثاء، لعملية تقييم مستوى الأداء ومدى التفاني في العمل تطبيقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال آخر مجلس للوزراء ترأس أشغاله.

علمت “النهار أنلاين” من مصادرها الخاصة، بخبر مباشرة مفتشيات تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء لرحلات عبر مختلف ولايات الوطن. من أجل تقييم مستوى أداء مدراء المصالح الفلاحية وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة هذه الأخيرة التابعة للديوان المهني للحبوب. والتأكد من مدى إسهامهم في إنجاح مواسم الحرث والحصاد على مدار السنة. وهي مهمة جاءت كتنفيذ للتعليمات الصارمة التي أسداها الرئيس تبون مؤخرا.

وقالت مراجع “النهار أنلاين”، بأن العديد من الإطارات لا يظهر لهم أثر سوى في المناسبات الخاصة بالإعلان عن حملات الحرث والحصاد. من أجل الوقوف إلى جانب ولاة الجمهورية والتقاط صور لهم يحاولون من خلالها إيصال رسائل للجهات الوصية والسلطات العليا للبلاد. تفيد في مجملها. بأن مسؤولياتهم تؤدى على أكمل وجه، غير الواقع يثبت عكس ذلك.

الأمر الذي جعل السلطات تتحرك قصد وضع حد لمثل هذه الممارسات المضرة بالقطاع خاصة. والاقتصاد الوطني على وجه العموم عملا بشعار “البقاء للأفضل”.

ويأتي ذلك، في ظل المجهودات الحثيثة التي تبذلها الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية. من أجل النهوض بقطاع الفلاحة. ككل ومنه الرفع من حجم الإنتاج الوطني للحبوب.

70 مخزن للحبوب على وشك الاستلام

ومن المرتقب أن تستقبل مصالح الديوان المهني للحبوب التي شاركت بعدد من إطاراتها في المهمات التفتيشية التي انطلقت اليوم. ثلاثمائة وخمسين وحدة تخزين الحبوب “صومعة” بصفة تدريجية من شأنها الرفع من القدرات التخزينية لهذه المادة الاستراتيجية. منها سبعين وحدة على وشك انتهاء الأشغال.

وشدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج أفضل خلال موسم الحصاد والدرس لسنة 2025 مقارنة بالموسم السابق. معتبرا أن النجاح في بلوغ هذا الهدف يتطلب تفعيل العمل الميداني وتركيز الجهود حول فعالية الأداء لا حول الشكليات.

كما أمر الرئيس بالعمل الصارم والحرص المتواصل من أجل تحسين مؤشرات الإنتاج الوطني. ودعا إلى عقد اجتماع دقيق ومفصل فور نهاية عملية الحصاد يكون مخصصا لتقييم النتائج المحصلة من حيث الكمية والنوعية وتحليل المجهودات الفعلية المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.