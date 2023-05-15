بعثة أساك ميموزا تحل بالجزائر تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة

حلت بعثة فريق أساك ميموزا الجنوب إفريقي، أمس الأحد، بأرض الوطن، تحسبا لمواجهة اتحادالعاصمة، في لقاء العودة من نصف نهائي كأس الكاف.

وبعد رحلة طويلة، حطت بعثة النادي الجنوب إفريقي، رحالها بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، على الساعة السادسة والنصف.

كما حظي فريق أساك ميموزا، باستقبال مسؤولي اتحاد العاصمة، بالمطار، قبل تنقلهم عبر الحافلة إلى مقر إقامتهم بالعاصمة.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يواجه، هذا الأربعاء، منافسه أساك ميموزا، بملعب “5 جويلية”، لاقتطاع تأشيرة نهائي كأس الكاف.