بعثة أولمبيك أقبو تصل إلى تونس للدخول في تربص طبرقة

باشرت بعثة أولمبيك أقبو، اليوم الخميس، معسكرها التحضيري بمدينة طبرقة التونسية، بعد وصولها إلى الأراضي التونسية، استعدادًا للمرحلة الأخيرة من التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي 2026-2027.

وسيُقيم “أسود الصومام” بمركب لا سيغال بطبرقة إلى غاية 8 أوت المقبل، في تربص يُعد المحطة الختامية من البرنامج الإعدادي، عقب تربصين سابقين أُقيما بالجزائر العاصمة وتلمسان، وركزا بالأساس على الجانب البدني واستعادة الجاهزية.

وسيخصص الطاقم الفني، بقيادة المدرب عبد القادر عمراني، هذا المعسكر للعمل على الجانبين التقني والتكتيكي، مع برمجة سلسلة من المباريات الودية لرفع النسق التنافسي للفريق، والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال تربص طبرقة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية وتعزيز الانسجام بين العناصر، قبل ضربة بداية بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027.