بعثة أولمبي الشلف تشد رحالها إلى نيجيريا تحسبا لمواجهة نادي باندل

غادرت بعثة فريق أولمبي الشلف، صباح اليوم الخميس، أرض الوطن باتجاه نيجيريا، تحسبا لمواجهة نتدي باندل، برسم الدور التمهيدي الاول من كأس الكاف.

وحسب الصفحة الرسمية لأولمبي الشلف، تنقلت بعثة الفريق من مطار “هواري بومدين”، إلى نيجيريا، عبر رحلة خاصة، بتعداد يضم 22 لاعبا.

كما أضاف ذات المصدر، بأن عودة ممثل الجزائر إلى أرض الوطن، سيكون منتصف نهار يوم الأحد المقبل.

يذكر أن فريق أولمبي الشلف، سيواجه مضيفه فريق باندل النيجيري، يوم السبت المقبل، برسم مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الاول لكأس الونفيدرالية الإفريقية.