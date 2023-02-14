بعثة إستعلامية لتشخيص أسباب ندرة الحليب المدعم بتيزي وزو

تنقل وفد من المجلس الشعبي الوطني، أمس وبتكليف من إبراهيم بوغالي. رئيس المجلس إلى ولاية تيزي وزو لتشخيص أسباب نقص الحليب.

وتنقل الوفد تحت قيادة النائب رابح جدو ويضم كل من سميرة مخلوفي وبن شكر كريم وعبد الله شنيني وذلك في إطار بعثة استعلامية. حيث تهدف هذه الزيارة إلى تشخيص أسباب نقص الحليب. وكذا الإطلاع على واقع شعبة تربية البقر الحلوب باعتبار الولاية حوضا لإنتاج الحليب الطازج.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد إستقبل الوفد لدى وصوله، من طرف والي الولاية والذي كان برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب عن الولاية وبعض المدراء التنفيذيين. وعقب ذلك، عقد أعضاء الوفد جلسة مع مدير المصالح الفلاحية DSA ليتبعها بزيارة إلى مديرية التجارة.

كما قام الوفد بزيارات ميدانية لكل من ملبنات طاسيلي TASSILI و EURL STLD وLAITERIE MATINALE للوقوف على واقع إنتاج الحليب. وتنقل الوفد بعد ذلك إلى مجمع الصناعات الغذائية AGRODIV . وهي المحطة التي اختتم بها الوفد زيارته لليوم الأول.