بعثة إستعلامية مؤقتة عن مجلس الأمة في زيارة إلى ولايتي بشار وبني عباس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بعثة إستعلامية مؤقتة عن مجلس الأمة في زيارة إلى ولايتي بشار وبني عباس
بقلم أمينة داودي

تقوم بعثة إستعلامية مؤقتة عن لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتضامن بمجلس الأمة، بزيارة إلى ولايتي بشار وبني عباس.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فإن الزيارة ستكون في الفترة الممتدة من 05 إلـى 08 أفريل الجاري.

وستقوم البعثة بالوقوف على واقع القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، والاستماع إلى انشغالات مسؤولي ومنتسبي القطاعات المعنية.
وتتكوّن البعثة الاستعلامية المؤقتة من محمد أخاموك، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني.

بالإضافة إلى محمد بوبكر، نائب رئيس اللجنة، عبد الكريم قريشي، عضو اللجنة، ومحمد بوزيان، عضو اللجنة.

كما سيكون ضمن الوفد رشيد معلم، عضو اللجنة، ومحمد بخشي، عضو اللجنة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=980587

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com