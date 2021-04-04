بعثة إستعلامية مؤقتة عن مجلس الأمة في زيارة إلى ولايتي بشار وبني عباس

تقوم بعثة إستعلامية مؤقتة عن لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتضامن بمجلس الأمة، بزيارة إلى ولايتي بشار وبني عباس.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فإن الزيارة ستكون في الفترة الممتدة من 05 إلـى 08 أفريل الجاري.

وستقوم البعثة بالوقوف على واقع القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، والاستماع إلى انشغالات مسؤولي ومنتسبي القطاعات المعنية.

وتتكوّن البعثة الاستعلامية المؤقتة من محمد أخاموك، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني.

بالإضافة إلى محمد بوبكر، نائب رئيس اللجنة، عبد الكريم قريشي، عضو اللجنة، ومحمد بوزيان، عضو اللجنة.

كما سيكون ضمن الوفد رشيد معلم، عضو اللجنة، ومحمد بخشي، عضو اللجنة.