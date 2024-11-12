بعثة إستعلامية.. والي العاصمة يستقبل وفد لجنة الصحة والعمل لمجلس الأمة

إستقبل والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أمس وفد لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية والتضامن الوطني لمجلس الأمة. في إطار بعثة إستعلامية مؤقتة.

وحضر الإجتماع رئيس ديوان الوالي، وإطارات الولاية، ويترأس أعضاء البعثة الإستعلامية البروفيسور حبيب دواقي. حيث اعتبر الوالي أن العمل الذي يقومون به ذو مسعى نبيل يرمي للإطلاع عن واقع المراكز الإستشفائية للتعرف على النقاط الإيجابية لدعمها وتعزيز والكشف عن النقائص قصد تداركها.

كما أشاد الوالي بالمساهمة النوعية التي يقدمها وفد البعثة من خلال هذا العمل، ومؤكدا على الدعم الكبير لجهود الدولة للتكفل بالمرضى. حيث تهدف الزيارة التي تمتد من 11 إلى 13 نوفمبر 2024، للوقوف عن كثب على واقع وظروف عمل الطواقم الطبية بالمؤسسات الإستشفائية ومدى توفير خدمات صحية للتكفل الجيد بالمرضى. وكذا مواكبة الجهود الرامية إلى رقمنة وعصرنة قطاع الصحة.

كما تم الاستماع إلى الانشغالات المطروحة من قبل الأطباء ورؤساء المصالح والأساتذة المساعدين. من خلال اللقاءات التي تم عقدها على مستوى المراكز الاستشفائية بحضور مدير الصحة لولاية الجزائر. بهدف رفعها والتكفل بها لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعيق السير الحسن للمراكز والمؤسسات الاستشفائية على مستوى عاصمة البلاد.