بعثة اتحاد العاصمة تشد رحالها إلى دار السلام لخوض نهائي كأس الكاف

غادرت بعثة فريق اتحاد العاصمة، صباح اليوم الأربعاء، أرض الوطن، باتجاه العاصمة التنزانية، دار السلام، لمواجهة نادي يونغ أفريكانز، في ذهاب نهائي كأس الكاف.

وسجل تعداد الاتحاد، تواجده في الساعات الأولى من نهار اليوم الخميس، بمطار “هواري بومدين”، بالعاصمة.

كما ظهر عناصر الفريق ومختلف أطقمه، في معنويات عالية، قبل مغادرتهم أرض الوطن، باتجاه تنزانيا، عبر رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيواجه نادي يونغ أفريكانز، بملعب هذا الأخير، يوم 28 ماي الجاري، برسم ذهاب نهائي كأس الكاف.