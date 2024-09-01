بعثة اتحاد العاصمة تعود إلى أرض الوطن بعد اختتام تربصها بتونس

حلّت بعثة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، بأرض الوطن، عائدة من تونس، بعد اختتام تربصهم الصيفي الذي دام 18 يوما.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي العاصمي، سجلت بعثة الفريق عودتها إلى الجزائر، عبر رحلة خاصة، من مدينة طبرقة التونسية.

وكان فريق الاتحاد قد خاض ست مباريات ودية تحضيرية، ضمن هذا التربص، والتي جمعتهم بأندية جزائرية، تونسية وليبية.

ومن المقرر أن يستفيد تعداد اتحاد العاصمة، من يومين راحة، قبل استئنافهم التدريبات بالجزائر، يوم الأربعاء المقبل.