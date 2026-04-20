بعثة اتحاد العاصمة تعود إلى أرض الوطن

حلّت بعثة نادي اتحاد العاصمة، صبيحة اليوم الاثنين، بمطار هواري بومدين، منتشية بتأهل رائع ومستحق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكان الاتحاد، قد فرض التعادل الايجابي بهدف لمثله على مضيفه أسفي المغربي. أمس الأحد، ليضمن عبوره إلى النهائي على الرغم الظلم التحكيمي الذي تعرض له ذهابا في 5 جويلية. خلال المواجهة التي انتهت على وقع التعادل السلبي.

وعاش لاعبو “سوسطارة” وأنصارهم المتنقلين إلى المغرب، أمسية سوداء، بسبب المضايقات التي تعرضوا لها هناك، ما تسبب في تأخير موعد انطلاق مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ورغم محاولات التشويش واستفزازات المنافس وأنصاره بتواطؤ من المسؤولين على ملعب المباراة. إلا أن رفقاء المتألق أسامة بن بوط. حققوا الأهم وعادوا إلى أرض الوطن “غانمين” بتأشيرة النهائي.

يُشار إلى أن الاتحاد سيلاقي في النهائي الزمالك من مصر الشقيقة، في داربي قوي، ويقام لقاء الذهاب بالجزائر يوم الـ 9 ماي الداخل. على أن تلعب مباراة الإياب في الـ 16 من الشهر ذاته، بالقاهرة.