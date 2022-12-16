بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر تبحث عن موظف بهذا المنصب

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر عن توفر منصب سكرتير في قسم عمليات التعاون. بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر بالأبيار في الجزائر العاصمة.

الاتحاد الأوروبي هو نتيجة شراكة اقتصادية وسياسية بين 27 دولة أوروبية. تلعب دورًا رئيسيًا على الساحة الدولية. سواء من خلال الدبلوماسية أو التجارة أو مساعدات التنمية أو التعاون مع المنظمات الدولية. في الخارج، يتم تمثيلها بأكثر من 140 بعثة دبلوماسية. تُعرف أيضًا باسم بعثات الاتحاد الأوروبي، والتي لها وظيفة مماثلة لوظيفة السفارة.

وتعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر مسؤولة بشكل خاص عن تنفيذ التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. في إطار سياسة الجوار الأوروبية (ENP) وأولويات الشراكة المشتركة. والتي تنقسم إلى 5 محاور: الحوار السياسي ، والحوكمة ، وسيادة القانون ، و تعزيز الحقوق الأساسية. التعاون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والتجارة والوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. شراكة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة ؛ الحوار الاستراتيجي والأمني. البعد البشري والهجرة والتنقل.

وتعرض البعثة منصب سكرتير – التعاون. كجزء من هذه الوظيفة ، سيتم تكليف الشخص المعين بمهام تعتمد على احتياجات الوفد.

عند التوظيف ، سيشغل المرشح الناجح وظيفة محددة كسكرتير في قسم العمليات التعاونية. يمكن تعديل هذه الوظيفة وفقًا لاحتياجات الوفد. في هذا الدور.

سيعمل المرشح الناجح كموظفين تقنيين وداعمين للواجبات والمسؤوليات، تحت إشراف ومساءلة رئيس القسم ذي الصلة.

المهام

تلقي المكالمات الهاتفية وتصفيتها وتحويلها ، وإبلاغ المعلومات العامة إلى المحاورين عبر الهاتف.

-الاحتفاظ بجدول أعمال واتبع المواعيد النهائية وتطور تدفق العمل.

-القيام بأية مهمة أخرى يطلبها رئيس القسم أو نائبه.

-ترميز المعلومات في قواعد البيانات

-تدقيق ورقمنة المستندات المطلوب تشفيرها.

-إدخال المعلومات المتعلقة بالعقود وغيرها من وثائق مشاريع التعاون في نظام الكمبيوتر بالهيئة.

-إدارة الوثائق

-استلام وحفظ ومسح وتعيين البريد الوارد (بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني).

-إعداد ونسخ المراسلات لإرسالها؛ التحقق من التصميم والجودة العامة للوثائق المقدمة للتوقيع.

-تتبع البريد الصادر حتى يتم إرساله (على سبيل المثال: تسليم البريد المادي للتوقيع والمستلمين ، التسجيل في الملفات).

-اتباع المواعيد النهائية وأوقات الاستجابة التي تقع على عاتق القسم.

-التعامل مع المستندات بحذر وسرية.

-التأكد من تصنيف الوثائق في تطبيقات الحاسب الآلي للوفد.

-الامتثال للتعليمات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.

-التأكد من حفظ المستندات وعلى خادم الوفد وفقًا للتعليمات الداخلية للوفد.

-تنظيم الاجتماعات

-الدعم اللوجستي لتنظيم الاجتماعات والبعثات والسفر لأعضاء الفريق (مثال: مذكرات ، حجز فندق ، تذاكر طيران).

-الدعم اللوجستي للزيارات من موظفي الاتحاد الأوروبي والخبراء الخارجيين المشاركين في مشاريع التعاون أو الزوار الخارجيين الآخرين.

كما يتم تقديم المزايا مثل خطة التقاعد التكميلية والتأمين الطبي للموظفين وعائلاتهم في ظل ظروف معينة.

معايير الاختيار

الحد الأدنى من المتطلبات:

أن يكون لائقًا طبيًا لأداء المهام المطلوبة. التمتع بالحقوق المدنية وحيازة تصاريح العمل وفقا للتشريعات المحلية. معرفة مرضية باللغتين الفرنسية والإنجليزية. أن يكون حاصلاً على مستوى تعليمي ثانوي مصدّق عليه دبلوم إتمام. (بكالوريا أو ما يعادلها). أن يكون لديك ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة المهنية العامة ذات الصلة (سكرتير). المعرفة بأدوات الكمبيوتر والمكتب مثل MS Office (أو ما شابه).

سيتم اعتبار ما يلي أصولًا:

معرفة مرضية باللغة العربية الفصحى واللهجات. أن يكون لدى المترشح ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة السكرتارية المحددة في مشاريع التعاون الدولي. قد تكون هذه الخبرة المحددة قد تم اكتسابها خلال 10 سنوات من الخبرة المهنية العامة ذات الصلة.

كيف تقدم طلبك؟

-يرجى إرسال الطلب والمستندات الداعمة قبل 29 ديسمبر 2022 الساعة 4 مساءً (لن يتم النظر في أي طلب بعد هذا الموعد النهائي)

عبر البريد الإلكتروني فقط إلى: [email protected]

-يجب أن يحتوي الموضوع على الكلمات “طلب لوظيفة 179933: سكرتير – تعاون”.

-يجب أن يحتوي الطلب على خطاب تحفيزي وسيرة ذاتية مفصلة بتنسيق Europass https://europa.eu/europass/fr/create-your-europass-cv (إلزامي). يتم قبول ملفات تنسيق MS Word أو PDF فقط.

لن يقدم الوفد معلومات إضافية أو يناقش إجراءات الاختيار عبر الهاتف. يجب توجيه أي أسئلة بخصوص هذا الإجراء كتابةً إلى

[email protected]

الإجراء

بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات ، سيتم فحصها من قبل لجنة الاختيار التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

ستضع لجنة الاختيار قائمة مختصرة بالمرشحين الأكثر ملاءمة للمنص ، بناءً على تقييم أولي للمعلومات الواردة في خطابات الطلب والوثائق الداعمة.

ستتم دعوة المرشحين المختارين إلى مرحلة التقييم ، والتي قد تتضمن مقابلة إذا لزم الأمر. في هذه المرحلة ، ستقوم لجنة الاختيار بتقييم مدى ملاءمة المرشحين لشغل هذا المنصب.

لن يتم الاتصال بالمرشحين الذين لم يتم إدراجهم في القائمة المختصرة بشكل فردي. ومع ذلك ، سيستخدم الوفد نفس وسائل النشر المستخدمة في إشعار الوظيفة الشاغرة. هذا لإبلاغ المرشحين الآخرين بأن إجراءات التوظيف قد اكتملت. وأن أحد المرشحين قد تم (أو لم يتم تعيينه). الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 29 ديسمبر 2022 الساعة 4:00 مساءً.