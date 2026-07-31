بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر تعزي في ضحايا حادث بومرداس 

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر عن بالغ حزنها إثر حادث المرور المأساوي الذي وقع في ولاية بومرداس والذي خلف 27 قتيلا و42 جريحا.

وجاء في بيان البعثة أنه “وفي هذا الظرف الأليم، تتقدم بعثة الاتحاد الأوروبي بأصدق مشاعر التعازي و المواساة إلى أسر والضحايا، وإلى الجزائر شعبا وحكومة، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل لكل المصابين”.

ووقع صبيحة اليوم الجمعة حادث مرور بالطريق الاجتنابي بمنطقة برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحد مخلفا 27 قتيلا و42 جريحا.

وعلى إثر هذا الحادث أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم. مع تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني.