بعثة الجيش الملكي تحل بالجزائر تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل

حلت بعثة نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم الخميس، بالجزائر، تحسبا لمواجهة فريق شبيبة القبائل، ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وسجل تعداد فريق الجيش الملكي، ومسؤولي النادي، وصولهم، ظهر اليوم الخميس، إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وكان رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، في استقبال بعثة فريق الجيش الملكي، في المطار.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، والجيش الملكي، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، مقررة يوم السبت المقبل، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.