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بعثة الحماية المدنية لسوريا: تم إنتشال جثة من تحت الردوم وإنقاذ رجل وشكوك بوجود شخصين تحت الأنقاض

بقلم النهار أونلاين
بعثة الحماية المدنية لسوريا: تم إنتشال جثة من تحت الردوم وإنقاذ رجل وشكوك بوجود شخصين تحت الأنقاض
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