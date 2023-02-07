قناة النهار بعثة الحماية المدنية لسوريا: تم إنتشال جثة من تحت الردوم وإنقاذ رجل وشكوك بوجود شخصين تحت الأنقاض بقلم النهار أونلاين نشر في 07 فيفري 2023 - 23:56 شارك غرِّد أرسل 36 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EVADV اقرأ أيضا الدرك الوطني: توقيف شبكة إجرامية تتكون من 8 أشخاص متورطين في جريمة قـ.تل قناة النهار 03 فيفري توابل صحية لمحـ ـاربة الأمراض .. مساحة عرض خاصة في الصالون الوطني للسرطان قناة النهار 03 فيفري النوي يوجه نداء لوزير التجارة ويطالبه بإعلان الحرب على تجار الخبز بسبب خداع المواطنين قناة النهار 26 جانفي الجزائر ترسل 210 طن من المساعدات إلى ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا قناة النهار 07 فيفري "شينوية" في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لمناصرة أشبال بوقرة قناة النهار 04 فيفري تساقط الثلوج يصنع الحدث😍😍جزائريون يوثّقون اللحظات في مختلف المناطق قناة النهار 24 جانفي صريح جدا: هذه هي الحكم والأمثال الشعبية التي يقتدي بها الجزائريون قناة النهار 28 جانفي سامية طبوش: الإنتاجات التي تصور في آخر دقيقة أصحابها لا تهمهم النوعية قناة النهار 19 جانفي بعد جلطة دماغية.. أمال تروي تجربتها مع إعادة التأهيل التي أدمجتها في الحياة مجددا قناة النهار 25 جانفي سعر البيض يقفز لـ 600 دج للصفيحة قناة النهار 18 جانفي