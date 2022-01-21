بعثة الخضر تشد الرحال إلى أرض الوطن

غادرت بعثة المنتخب الوطني، صباح اليوم الجمعة، مقر إقامتهم بالعاصمة الكاميرونية دوالا، للعودة إلى أرض الوطن.

وتوجه الناخب الوطني جمال بلماضي، رفقة تعداد الخضر، نحو مطار دوالا، لمباشرة رحلة عودتهم إلى الجزائر.

ويأتي هذا بعد مغادرة اللاعبين المحترفين سهرة أمس الخميس، الكاميرون، عائدين إلى أنديتهم، مباشرة بعد نهاية لقاء كوت ديفوار.

يذكر أن المنتخب الوطني، أقصي من كأس أمم إفريقيا 2021، في دورها الأول، بعد تسجيله لهزيمتين، وتعادل واحد.