بعثة الخضر تصل إلى مالابو تحسبا لمواجهة غينيا الاستوائية

حلّ وفد المنتخب الوطني، منذ قليل، بمطار مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية. بعد رحلة استمرت قرابة 7 ساعات.

تحسبا لمواجهة الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة، المرتقبة بعد غد الخميس.في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستهدف المنتخب الوطني الذي ضمن تأهله لنهائيات “كان 2025″، مواصلة تصدر مجموعته. بتحقيق الفوز الخامس تواليا في التصفيات. من أجل مواصلة تحسين مركزه في تصنيف الفيفا للمنتخبات هذا الشهر.

ومن المنتظر، أن يخوض أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حصتين تدريبيتين على أرضية الملعب الذي سيحتضن المواجهة.

للإشارة، سيواجه الخضر منتخب غينيا الإستوائية بملعب “مالابو الجديد”، يوم الخميس، بداية من الساعة (14.00) بالتوقيت المحلي.