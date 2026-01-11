بعثة “الخُضر” تعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في “الكان”

عاد لاعبو المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الأحد، إلى أرض الوطن بعد نهاية مشوارهم في كأس أمم إفريقيا، عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

وتوجه لاعبو “الخضر” مباشرة من مطار هواري بومدين بالعاصمة إلى وجهاتهم المختلفة، حيث سيلتحق كلٌّ منهم بناديه لاستئناف المنافسة، فيما سيأخذ البعض الآخر عطلة قصيرة لزيارة عائلاتهم واسترجاع أنفاسهم.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فضّلت عودة اللاعبين إلى الجزائر مباشرة بعد 24 ساعة من المباراة الأخيرة، بعد منافسة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب من حيث التسيير والتنظيم.