بعثة الشباب تطير إلى هران تحسبا لمواجهة الحمراوة

غادرت بعثة فريق شباب بلوزداد، ظهر اليوم الأحد، العاصمة، باتجاه مدينة وهران، تحسبا لمباراتها المقبلة امام مولودية وهران.

ونشرت إدراة النادي البلوزدادي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، صور لتعداد الفريق خلال تنقلهم إلى وهران.

كما سيخوض رفقاء عز الدين دوخة، آخر حصة تدريبية لهم بوهران، قبل موعد مباراتهم المقررة سهرة يوم غد الإثنين.

ويذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، بمضيفه مولودية وهران، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ18 من عمر البطولة.