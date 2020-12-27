بعثة الصفاقسي تحط الرحال بالجزائر تحسبا لمواجهة المولودية

حطت بعثة النادي الصفاقسي التونسي، اليوم الأحد، رحالها بالجزائر، تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وكان ممثلي فريق مولودية الجزائر، في استقبال بعثة النادي الصفاقسي، بمطار هواري بومدين، أين رحبوا بمنافسهم بالورود.

وصرح رئيس النادي الصفاقسي معتز المستيري، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا يتواجد في نفس وضعية مولودية الجزائر من ناحية نقص المنافسة بعد فنرة التوقف الطويل”.

وأَضاف معتز المستيري: “غياب الجمهور لكن يكون له دور كبير في هذه المباراة، التي نتمنى أن ترقى للمستوى المطلوب”.