بعثة العميد تُجرى مسحة كورونا تحسبا لرحلة السنغال

قامت بعثة فريق مولودية الجزائر بالمسحة الطبية الكاشفة عن فيروس كورونا قبل شد الرحال نحو العاصمة السنغالية داكار.

الحساب الرسمي للعميد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صورة من المسحة التي أجراها أشبال المدرب عبد القادر عمراني.

وأرفق الحساب الصورة ب:”يعلن الطاقم الطبي لمولودية الجزائر سلبية المسحة الطبية الكاشفة عن فيروس “كورونا” و الخاصة بالبعثة التي ستشد الرحال غدا إلى دكار السنغالية”.

يُذكر أن العميد سيواجه تاونغيث السنغالي في الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا يوم الجمعة بداية من الساعة ال17:00.

https://www.facebook.com/pageofficielle.elmouloudia/posts/2878162239094965