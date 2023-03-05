بعثة المريخ السوداني تحل بالجزائر تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد

وصلت بعثة فريق المريخ السوداني، إلى أرض الوطن، تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وسجل وفد المريخ السوداني، تواجده بمطار عنابة، أين حظي باستقبال مسؤولي شباب بلوزداد.

كما سيخوص ممثل الكرة السودانية، حصة تدريبية بملعب عنابة، من أجل أخذ معالمهم في آخر تحضراتهم لهذه المباراة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، هذا الثلاثاء، بالضيف المريخ السوداني، تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.