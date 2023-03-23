بعثة المنتخب الغاني لأقل من 23 سنة تحل بأرض الوطن

حلت بعثة المنتخب الغاني لأقل من 23 سنة، صبيحة اليوم الخميس، بأرض الوطن، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني.

وذلك ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة لكأس إفريقيا 2023 بالمغرب، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويجدر للإشارة، ستُلعب المواجهة يوم الجمعة، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة بداية من الساعة 22.00 ليلاً.

كما جاءت قائمة المنتخب الغاني المعنية بمواجهة المنتخب الوطني على النحو التالي: