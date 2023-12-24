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الرياضة

بعثة المنتخب الفلسطيني تغادر الجزائر

بقلم محمد لمين صحراوي
بعثة المنتخب الفلسطيني تغادر الجزائر
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غادرت أمس السبت، بعثة المنتخب الفلسطيني، الأراضي الجزائرية، بعد التربص الذي جرى بمدينة عنابة منذ يوم الـ 12 ديسمبر الجاري، تحضيرا لنهائيات كأس آسيا قطر 2023.

وكشفت “الفاف”، بأن منتخب “الفدائي” غادر نحو الأراضي السعودية. وبالضبط إلى مدينة “أبها” لمواصلة التحضيرات قبل شد الرحال إلى الدوحة. تحسبا للبطولة الآسوية المقررة ما بين الـ 12 جانفي والـ 10 فيفري 2024.

وخلال تربصه بعنابة، لعب المنتخب الفلسطيني. لقاءين وديين فاز بالأول أمام الاتحاد المحلي بنتيجة 3-2، وتعادل في الثاني بواقع 1-1 أمام المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 19 سنة.

كما أوضحت الفاف، بأن الوفد الفلسطيني أبدى إعجابه الكبير بالاستقبال الذي حظي به في الجزائر خلال تربصه. والجميع متحمس على رفع التحدي في البطولة الآسوية.

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