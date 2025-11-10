بعثة المنتخب الوطني الرديف تصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهتي مصر الوديتين

حلّت بعثة المنتخب الوطني الرديف بالعاصمة المصرية القاهرة، تحسبًا لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب المصري يومي 13 و17 نوفمبر الجاري بملعب السلام، ضمن برنامج التحضيرات لبطولة كأس العرب المقبلة.

ووصل الناخب الوطني مجيد بوقرة، رفقة طاقمه الفني واللاعبين، إلى القاهرة وسط أجواء مميزة ومعنويات مرتفعة، بعد الاستقبال الحار الذي حظيت به البعثة من الأشقاء في مصر.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم صورًا توثق لحظات وصول البعثة إلى مطار القاهرة وتفاعل اللاعبين مع الجماهير الحاضرة.

ويخوض المنتخب الجزائري الرديف مواجهتين تحضيريتين من أجل الوقوف على جاهزية العناصر الوطنية قبل انطلاق المنافسة العربية.