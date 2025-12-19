بعثة المنتخب الوطني تطير إلى المغرب للمشاركة في “الكان”

غادرت بعثة المنتخب الوطني، أمسية اليوم الجمعة، أرض الوطن، باتجاه المغرب، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وسجلت بعثة المنتخب الوطني، تواجدها أمسية اليوم بمطار “هواري بومدين”، بتعداد مكتمل، رفقة مختلف أطقم المنتخب، يتقدمهم رئيس “الفاف” وليد صادي.

وغادر رفقاء القائد رياض محرز، أرض الوطن، في حدود الساعة الرابعة مساء، عبر رحلة خاصة، ويرتقب وصولهم إلى المغرب في حدود الساعة الخامسة والنصف.

يذكر أن المنتخب الوطني سيفتتح مشواره ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، يوم 24 ديسمبر الجاري، بمواجهة منتخب السودان.