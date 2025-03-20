بعثة المنتخب الوطني تغادر غابورون نحو فرانسيستاون لمواجهة بوتسوانا

غادر أشبال المدرب بيتكوفيتش، مدينة غابورون، باتجاه فرانسيستاون لمواجهة بوتسوانا، يوم غد الجمعة (00ر14 بتوقيت الجزائر) بملعب “عوبيد إيتاني تشيلومي”.

وخاض زملاء القائد رياض محرز، مساء الأربعاء، حصتهم التدريبية الثانية في غابورون. تحت إشراف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، والتي خصصت للجانب التكتيكي لضبط آخر اللمسات قبل المواجهة، حسب موقع الفاف.

وقبل انطلاق هذه الحصة التدريبية, وقف اللاعبون وكافة الطواقم دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الأبرار, إحياء للذكرى الـ63 لعيد النصر (19 مارس 1962).

ومن المقرر أن يتنقل المنتخب الوطني إلى فرانسيستاون، التي تبعد نحو 430 كيلومترا عن غابورون، منتصف نهار اليوم الخميس.

وعقب إجراء أربع جولات، تتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، مناصفة مع الموزمبيق، وبفارق ثلاث نقاط عن بوتسوانا، غينيا، وأوغندا، فيما يتذبل منتخب الصومال الترتيب بدون رصيد.