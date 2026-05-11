بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تصل الرباط تحسبًا لنهائيات “الكان”

وصل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، إلى العاصمة المغربية، تحسباً للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

ويعوّل الطاقم الفني بقيادة المدرب أمين غيموز على تشكيلة طموحة، بهدف تقديم أداء قوي ومشرف للكرة الجزائرية في البطولة القارية.

وكان المنتخب الوطني (u17) نجح في حجز بطاقة التأهل بعد احتلاله المركز الثاني في دورة اتحاد شمال إفريقيا (لوناف) التي احتضنتها ليبيا.

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من السنغال، جنوب إفريقيا وغانا. في مجموعة متوازنة تعد بمنافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

ويأمل أشبال المدرب غيموز في تقديم مستوى مميز، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالفئات الشبانية.