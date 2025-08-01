بعثة المنتخب الوطني للمحليين تطير إلى أوغندا للمشاركة في “الشان”

غادرت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، صباح اليوم الجمعة، أرض الوطن، باتجاه اوغندان للمشاركة في بطولة “الشان”.

وسجل تعداد المنتخب الوطني للمحليين، تواجدهم صباح اليوم الجمعة، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، قبل شدهم الرحال إلى أوغندا.

ويأتي تنقل أشبال المدرب مجيد بوقرة، بعد اختتام تربصهم التحضيري الذي جرى بمركز “سيدي موسى”. استعدادا لهذه البطولة.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيفتتح مشواره في بطولة “الشان”، يوم الاثنين المقبل، بمواجهة منتخب أوغندا.