بعثة المنتخب الوطني منتظرة اليوم الأربعاء بأرض الوطن

تعود بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى أرض الوطن، بعد اقصائهم أمس الثلاثاء، من نهائيات أمم افريقا 2023 بكوت ديفوار.

وحسب المكلف بالإعلام لدى “الفاف”، صالح باي عبود، تنطلق رحلة عودة المنتخب الوطني إلى الجزائر، اليوم الأربعاء.

كما أفاد ذات المصدر، بأن انطلاق الرحلة الجوية للمنتخب الوطني، من كوت ديفوار، سيكون على الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب الوطني، إلى مطار “هواري بومدين” بالجزائر العاصمة، منتصف ليلة اليوم الأربعاء.