تحكيم بينيني لمواجهة مولودية الجزائر والهلال السوداني

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم بينيني لإدارة مواجهة مولودية الجزائر وضيفه الهلال السوداني، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وهي المباراة المرتقبة يوم السبت، المقبل بداية من الساعة الثامنة مساء، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسيدر هذه المواجهة طاقم تحكيم من البينين، بقيادة جيندو لويس هونغنانداندي، بينما سيكون إريك أيمافو أيمار أولريش مساعداً أول، وكودوغبو أوغستين كوغبيميدي مساعداً ثانٍ، على أن يكون عيسى محمد حكماً رابعاً في هذه المواجهة.

للإشارة، تحتل المولودية الجزائر المركز الثاني في المجموعة الأولى لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، برصيد أربع نقاط، خلف الهلال السوداني صاحب الصدارة بـ6 نقاط، وستكون هذه المباراة مهمة جدا لرجال المدرب باترس بومال، في رحلة التأهل إلى الدور المقبل، إذ سيتيح لهم الفوز على ممثل الكرة السودانية، الانفراد بالصدارة برصيد 7 نقاط.