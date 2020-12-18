بعثة بافلز البنيني تحط الرحال بالجزائر تحسبا لمواجهة العميد

وصلت بعثة نادي بافلز البنيني، ظهيرة اليوم الجمعة، إلى الجزائر، تحسبا لخوض مباراة العودة من رابطة الأبطال، أمام مولودية الجزائر.

ووصلت البعثة البنينية، إلى الجزائر، قادمة من المغرب، عبر رحلة الخطوط الملكية المغربية، منهية بذلك مسلسل تنقلها إلى الجزائر.

ويأتي هذا تحسبا للمباراة المنتظر غدا السبت، بملعب “5 جويلية”، أمام مولودية الجزائر، لحساب لقاء العودة من الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن المتأهل من مباراة مولودية الجزائر، وبافلز البنيني، سيواجه نادي الصفاقسي التونسي، في الدور التمهيدي الثاني من هذه المنافسة.