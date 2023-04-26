بعثة شباب بلوزداد تحط رحالها بجنوب إفريقيا

وصلت بعثة فريق شباب بلوزداد، فجر اليوم الأربعاء، إلى جنوب إفريقيا، تحسبا لمواجهة ماميلودي صان داونز، برسم لقاء العودة من ربع نهائي رابطة الأبطال.

وكشف إدارة الشباب، عبر صفحتها الرسمية، عن وصول بعثة الفريق إلى العاصمة جوهانسبورغ، في تمام الساعة الثالثة والربع صباحا.

كما أوضح مسؤولو النادي البلوزدادي، بأن بعثة الفريق، استكملت رحلتها من جوهانسبورغ، إلى مدينة بريتوريا، برا.

يذكر أن شباب بلوزداد، سيواجه صان داونز، يوم السبت المقبل، انطلاقا من الثانية زوالا، برسم لقاء العودة من ربع نهائي رابطة الأبطال.